Üye Girişi
Haberler

Lahey'de Sörf Yapan Noel Babalar Etkinliği

Güncelleme:
Abone Ol

Hollanda'nın Lahey kentindeki Scheveningen plajında düzenlenen Sörf Yapan Noel Babalar etkinliği görüntüleri.

Dosya Boyutu: 56.96 MB

ÇEKİM TARİHİ: 16 Aralık 2023

1. Lahey'in Scheveningen plajında düzenlenen Sörf Yapan Noel Babalar etkinliğinden çeşitli görüntüler

Her yıl düzenlenen Sörf Yapan Noel Babalar adlı sörf etkinliği, Cumartesi günü Hollanda'nın Lahey kentindeki Scheveningen plajında yapıldı.

Yerel bir buluşmadan ülke genelinde bir gösteriye dönüşen bu eşsiz ve eğlenceli gelenek, ülkenin her köşesinden sörfçüleri bir araya getiriyor.

Beach Club Hart'ın önündeki plajı kırmızı ve beyaz renklere boyayan Sörf Yapan Noel Babalar etkinliği, geleneksel tatil kutlamalarına farklı bir yorum getirmek isteyen yerel halk ve ziyaretçiler için mutlaka katılmaları gereken bir etkinlik haline geldi.

Noel Baba kıyafeti giymiş her yaştan katılımcı, Kuzey Denizi'nin buz gibi sularında sörf yapma yeteneklerini sergiliyor.

Etkinlik sadece heyecan verici bir sörf gösterisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda katılımcılar arasında bir topluluk olma duygusu da yaratarak geleneksel Noel kutlamalarına benzersiz bir dokunuş katıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lahey'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hollanda Aralık Noel Haberler

Bakmadan Geçme

ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title