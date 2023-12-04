Bükreş Noel Pazarı'nda Kutlama Havası

ÇEKİM TARİHİ: 2 Aralık 2023

Bükreş Noel Pazarı'ndan çeşitli görüntüler

16. Bükreş Noel Pazarı, Romanya'nın başkentine kutlama havası getirdi.

Bükreş Belediyesi tarafından düzenlenen pazar, 30 Kasım-26 Aralık tarihleri arasında açık olacak.

Yaklaşık 130 tezgahın yer aldığı pazarda oyuncaklar, el sanatları, hediyelik eşyalar ve yerel lezzetler gibi çeşitli kış tatili hediyeleri bulmak mümkün.

Çocuklar için bir oyun alanı ve gösteriler için sahnelerin kurulduğu pazarda, hem bölge sakinlerine hem de turistlere yönelik çeşitli eğlence etkinlikleri düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bükreş'ten bildiriyor. (XHTV)