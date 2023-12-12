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İskenderun'da Noel hazırlıkları yapıldı

12 Aralık 2023 13:17 Güncelleme: 13:18 Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel hazırlıkları yapıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde az hasar alan kilise Noel için hazırlandı. Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, kilisede Noel için ağaç ve duvar süslemelerinin yapıldığını belirtti. Papasoğlu, deprem nedeniyle içlerinin buruk olduğunu ancak kilisede Noel etkinliğini gerçekleştireceklerini söyledi.