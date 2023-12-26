Antalya Dinler Bahçesi'nde Noel Ayini Düzenlendi
Antalya'da bulunan Dinler Bahçesi'nde, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu alanda Noel ayini düzenlendi. Ayine, kentte yaşayan ve tatil için gelen Hristiyanlar katıldı. Ayinde Alman papaz Ludger Paskert yönetti ve barış ve dostluk mesajları verildi.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde, yerleşik yabancılar ile otellere tatile gelen Hristiyanların katılımıyla Noel ayini yapıldı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde, içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü Bahçesi'nde, Noel ayını düzenlendi. Antalya'da yerleşik yaşayanlar ile tatil için gelen Hristiyanların katılımıyla yapılan ayini Antalya Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti. Cami ve sinagogun ortasında kalan küçük kilisedeki ayinde Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Ardından Noel ilahilerinin okunduğu ayinde, barış ve dostluk mesajları verildi. Piyano resitalinin ardından ayin sona erdi.