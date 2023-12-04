Londra'da Caddeler Noel İçin Işıltılı Süslemelerle Donatılıyor

ÇEKİM TARİHİ: 2 Aralık 2023Londra sokaklarındaki Noel süslemelerinden çeşitli görüntülerNoel yaklaşırken, İngiltere'nin başkenti Londra'da süslerle bezenen cadde ve meydanlarda kutlama hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

ÇEKİM TARİHİ: 2 Aralık 2023

Londra sokaklarındaki Noel süslemelerinden çeşitli görüntüler

Noel yaklaşırken, İngiltere'nin başkenti Londra'da süslerle bezenen cadde ve meydanlarda kutlama hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Londra'nın önde gelen alışveriş noktalarından bazıları, kamuoyunda iklim değişikliğiyle ilgili farkındalık yaratmak üzere geçen yılki vitrinlerini yeniden değerlendirdi.

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla bu yıl ışıklar her gün biraz daha kısa süre yanık kalacak.

Belediye meclisinin verdiği bilgilere göre, süsleme ışıklarında geri dönüştürülmüş polimerden üretilen LED ampuller kullanılıyor.

Bu sayede standart ampullere kıyasla yüzde 75 oranında enerji tasarrufu sağlanacak.

Şehirdeki Noel ışıkları 6 Ocak'a kadar parlamaya devam edecek.

Festival sezonu boyunca Londra genelinde Noel pazarları, atölye çalışmaları, konserler ve Hyde Park'taki dünyaca ünlü Winter Wonderland (Kış Harikalar Diyarı) dahil olmak üzere Noel temalı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Londra'dan bildiriyor. (XHTV)