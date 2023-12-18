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Yogyakarta'da Ejderha Uçurtmaları Gökyüzünde Şölen Yarattı

18 Aralık 2023 18:01 Güncelleme: 18:02 Abone Ol

Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Bantul bölgesinde yer alan Parangkusumo plajında bir ejderha uçurtması topluluğu Pazar günü 25 ejderha uçurtması uçurarak gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Etkinlik, yaklaşan Noel ve Yeni Yıl tatilinde plajı turistler için daha çekici hale getirmek için düzenlendi.