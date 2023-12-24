İskenderun'da Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel Ayini Düzenlendi
İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Peder Yusuf Nicholas Papazoğlu'nun önderliğinde gerçekleşen ayine Hristiyan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.
İskenderun ilçesinde asrın felaketinde az hasar gören Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Peder Yusuf Nicholas Papazoğlu'nun önderliğindeki ayinde Hristiyanlar dua etti. Yapılan ayine Hristiyan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - HATAY