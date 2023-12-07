Yılbaşı kutlamak günah mı? Diyanete göre yılbaşı kutlamak neden günah, sebebi ne?

Yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte Yılbaşı kutlamak günah mı? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar hız kazanıyor ve Yılbaşı araştırmaları devam ediyor. Peki, Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı kutlamak neden günah, sebebi ne? Noel kutlamak günah mı?

Yılbaşı kutlamak günah mı? Sorusu, her yıl birçok kişi tarafından merak edilmekte olan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık gecesini 1 Ocak Sabahına bağlayan gece Miladi Takvim'de yılbaşı kavramı ile açıklanır. Yılbaşı kutlamak Batı ülkelerinde eskiden beri süregelen bir "kültür" olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı kutlamak neden günah, sebebi ne? Noel kutlamak günah mı? Diyanete göre yılbaşı kutlamak neden günah, sebebi ne?

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

İslam dininde yılbaşı kutlamak günahtır. Diyanet'in yılbaşı konulu Cuma Hutbesi şu şekildedir:

Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır.

Toplumlar değerleriyle bilinir, onlarla anılırlar. Değerleriyle yaşar, onlarla ayakta dururlar. Öyleyse, bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım. İnancımızın ve karakterimizin şekillendiği ailemizi, göz aydınlığı çocuklarımızı, milletimizin umudu gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle buluşturalım. Yabancı kültürlerin esiri olmamaları için hep birlikte gayret gösterelim. Unutmayalım ki hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez. Kültürüne yabancılaşan bir toplum, medeniyet inşa edemez. Tarihini bilmeyenler geleceklerini sağlam bir zemine oturtamaz.

Yılbaşı kutlama kavramı genelde malayani işleri ifade eder. Yılbaşı kutlamaları ülkemizde de maalesef batı ülkelerinde olduğu gibi erkek ve kadınların bir arada bulunduğu ve dans edip, oyunlar oynadıkları bir ortamı ifade eder. Ayrıca tombala, piyango gibi haram olan işler de Yılbaşı Gecesi'ne aittir. Bu kutlama kültürü de ülkemize batı ülkelerinden transfer edilmiştir. Oysa İslam Dini'nin buna kesinlikle bir izni yoktur. Buna göre İslam dininde yılbaşı kutlamak günahtır.

DİYANETE GÖRE YILBAŞI NEDEN KUTLANMAZ?

Yılbaşı Kutlamaları ve Piyango konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı "Kendini ve yaratılış¸ gayesini unutarak, değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayrimeşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. "Ömür Sermayesi isimi Hutbe'de, Yılbaşı ile ilgili çok daha ilginç detaylara değinen Diyanet; "Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış¸ gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür. Yüce Rabbimiz, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı ve bereketli yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz bir hayat yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin." sözleri ile konuyu özetlemiş oldu.