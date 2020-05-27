İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Kadın muhtarın kovboy kıyafetiyle gezdiği atı öldürdülerNİĞDE'de, mahalle muhtarı Tuğba Somkaya'nın kovboy kıyafeti giyerek gezdiği gebe at, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
27.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:08

Kadın muhtarın kovboy kıyafetiyle gezdiği atı öldürdüler

NİĞDE'de, mahalle muhtarı Tuğba Somkaya'nın kovboy kıyafeti giyerek gezdiği gebe at, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Merkez İnönü Mahallesi'nde Onur Küçük'e ait dişi at, yayılması için açık araziye bırakıldı. İddiaya göre, Onur Küçük kontrol için gittiği arazide atı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede gebe olan atın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Onur Küçük atı öldürenlerin bulanarak cezalandırılması için şikayetçi oldu.

Öldürülen at ile kovboy kıyafeti giyerek gezen İnönü Mahallesi muhtarı Tuğba Somkaya da hayvanın ölüm haberine çok üzüldüğünü, vuranların mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Görüntü dökümü------------------------Ölü atın görüntüsü-Muhtar ve at sahibinin atın başında beklemesi-Muhtar Tuba Somkaya ile röp.-Atın sahibi ile röp.-Detay görüntüler-Polisin gelmesi ve inceleme yapması-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

===================

Koronavirüsün ayırdığı anne ve çocukları, 3 ay sonra buluştu ANTALYA'da yaşayan Şermin Demiral (40), koronavirüs nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle şehir dışındaki babalarının yanına gönderdiği çocuklarına 3 ay sonra kavuşabildi. Bu süreçte yalnızca görüntülü konuşarak, hasret giderebilen anne ve çocuklarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şermin Demiral, bir süre önce boşandı. Demiral, velayeti kendisinde olan çocukları Suğra (13) ve Süleyman'ı (9) mart ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçince babalarını görmeleri için 1 haftalığına Adapazarı'na gönderdi. Çocuklar babalarının yanındayken, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 ile giriş- çıkış kısıtlaması getirilimce Demiral, yaklaşık 3 ay çocuklarını göremedi. Demirören Haber Ajansı'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından çocukların, annelerinin yanına gelebilmesi için gerekli izinler alındı. Adapazarı'ndan babalarının getirdiği çocuklar, sabah saatlerinde 3 aydır göremedikleri anneleriyle kavuştu. Birbirlerine sarılarak, hasret gideren anne ve çocukları, uzun süre gözyaşı döktü.

'İKİ BAYRAMI BİRDEN YAŞADIM'Yaşadıklarını anlatırken, duygulanan Şermin Demiral, en mutlu bayramı yaşadığını söyledi. Demiral, "Şu an çok mutluyum, iki bayramı birden yaşadım. Hiçbir bayramda bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Çocuklarımın olmadığı günlerim gerçekten çok zordu. Sürekli ne yiyorlar ne içiyorlar, orada mutlular mı, diye düşündüm. 3 ay boyunca yalnızca görüntülü görüşebildik. Telefon başında onlar orada, ben burada ağlıyordum. Çocuklarıma kavuşmamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Anneleriyle uzun süre hasret gideren çocuklardan Suğra Bakırtaş, "Bu sene sınava gireceğim. Orada derslerime odaklanamıyordum. Annem hep aklımdaydı. Annemin kızmasını, uyarmasını bile özledim. Annemi görünce koşarak sarıldım" diye konuştu.Süleyman Bakırtaş ise ağlayarak, annesini çok özlediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Şermin Demiral'ın hastanede çalışırken görüntüleri Şermin Demiral kızıyla görüntülü konuşması Demiral'ın ve kızının ağlaması Şermin Demiral röp **Anne ve çocukların birbirlerine sarılmalarıGözyaşı dökmeleriAnne Şermin Demiral ile röportajÇocuklarla röportaj

HABER -KAMERA Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

===============================================

Maldivler'e benzetilen Suluada, 'ıssız ada'ya dönüştü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada'da, yaz döneminde günde 100'ü aşkın tekneyle 2 bine yakın ziyaretçi ağırlanırken, koronavirüs nedeniyle tarihin en ıssız günleri yaşanıyor. Karayla bağlantısı olmayan adada kaynaktan çıkan buz gibi içme suyu da bulunuyor.

'Turizmin başkenti' Antalya'da, 640 kilometre sahil bandında 202'si mavi bayraklı olan plajlarının yanı sıra el değmemiş koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Koronavirüs sürecinde hem turizmin durması hem de denize girmenin yasak olması nedeniyle sahiller ve koylarda tarihin en sessiz günleri yaşanıyor. Antalya'nın özellikle yaz döneminde en çok ilgi gören doğa harikalarından Suluada da koronavirüs nedeniyle 'ıssız ada'ya dönüştü.

TURKUAZ RENK İKİ SAHİLYerleşik yaşamın olmadığı Suluada, biri 50 diğeri 120 metre uzunluğunda, bembeyaz kumu ve turkuaz suyu ile Maldivler'e benzetiliyor. Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden nisan ile eylül ayları arasında çok yoğun olmak üzere yılın 12 ayı tekne turları düzenlenen Suluada'da, salgın nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Koronavirüs sürecinde tekne turları ve denize girmenin yasak olması nedeniyle tek kişinin dahi çıkamadığı doğa harikası adayı DHA ekibi görüntüledi. Bölgede 100'ü aşkın gezi teknesinin yüzde 80'i ile turları Suluada'ya düzenlediğini belirten Kudret Acar, "Normalde Suluada bu mevsimde bu kadar sakin olmaz. Koronavirüs nedeniyle çok sakin hem de yasak var, tekneler açılamıyor. Normalde bu mevsimde çok kalabalık, cıvıl cıvıl oluyor. Virüs nedeniyle bu kadar sakin görebilirsiniz" dedi.

Suluada'nın beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla çok meşhur olduğunu belirten Acar, "Diğer bir adıyla 'Maldivler' diye tabir ediliyor. Günde 1500- 2 bin kişinin geldiği hatta bazı kişilerin çadırla kamp kurduğu Suluada, tarihinin en ıssız günlerini yaşıyor. Tekneyle Adrasan'a 45 dakika uzaklıkta ve Suluada görünüşü itibarıyla yunusa benzetiliyor. Turlarda, yunusları görmek de çoğu zaman mümkün" diye konuştu. 

İSMİNİ İÇİNDEN ÇIKAN SUDAN ALIYORKarayla hiçbir bağlantısı olmayan Suluada'nın adını, içinden çıkan temiz içme suyundan aldığını anlatan Acar, "Ada içinde bir kaynaktan yıllardır çıkan içme suyu buz gibi çok lezzetli ve böbrek taşlarını düşürdüğüne inanılıyor. Suluada'nın Gelidonya Feneri Burnu'na yaklaşık 7 kilometre, 4,3 deniz mili uzaklıkta. Uzun ve dar olan adanın boyu yaklaşık 1200 metre" dedi.

AŞK MAĞARASIAdada 50 metre ve 120 metrelik iki plaj olduğunu aktaran Kudret Acar, "İki plajın da kumsalı bembeyaz ve suyu turkuaz renklerde. Halk arasında 'Maldivler' deniyor. Plajların ikisi de tertemiz ve muhteşem su rengi nedeniyle çok büyük ilgi görüyor. Adanın etrafında çok sayıda sualtı mağarası var ve bu mağaralara 'Aşk Mağarası' deniliyor" diye konuştu.

KEÇİLER YAŞIYORÇok uzun yıllar önce bir kişi tarafından bırakıldığı söylenen 5 siyah keçinin de adada yaşam sürdürdüğünü belirten Acar, "Gezilerde bu keçiler de görülebiliyor. Ada ve etrafının çok temiz olması dolayısıyla biyoçeşitliliği de zengin. Örneğin tekne turlarımız sırasında birçok kez caretta carettalar veya yunuslar bize eşlik eder. Adada ayrıca martı popülasyonu da bulunuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Adaya giden anne ve bebekten yakın plan Teknelerden görüntü Sulu ada sahilindeki kalabalık, denize girenler Mağara girişinde bir vatandaşla röportaj Sahildeki tekneler ve adadaki su kaynağından su içenler Denize atlayanlar Drone görüntüler ***Gün doğumundan ve adaya giden tekneden görüntüSulu ada sahilinden ve adadan drone görüntüBoş sahilden genel görüntülerKudret Acar ile röportajAdanın boş ve ıssıslığı gösteren görüntüler

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

=====================================

Erzincan'da parkta görülen yılan korkuttu

ERZİNCAN kent merkezindeki bir parkta ortaya çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.Demirkent Mahallesi'nde bir parkta ortaya çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa bir kovalamacanın ardından yılanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yılanı bir çuvala koyarak şehir dışında bir noktaya taşıyan itfaiyeciler yeniden doğaya bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İtfaiyecilerin yılanı kovalamaları ve yakalamaları-Yılanın çuvala konulması-Yılanın doğaya bırakılmasıHaber-Kamera: ERZİNCAN,

=====================================

Pamukkale'de sessiz bayram UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından Denizli'deki Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda boş kaldı. Bayram dönemlerinde yüzde 100'lük doluluk oranlarına ulaşılan 'beyaz cennet'te, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi ağırlanamadı.

Beyaz travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alan, geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret etmesiyle turist sayısında rekor kırılan Pamukkale'de, bu yıl Ramazan Bayramı'nda ıssız görüntü oluştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında 19 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan Pamukkale'de, bayramı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından sessizlik hakim oldu. Çok sayıda otel, restoran ve iş yerinin kepenklerinin kapatıldığı Pamukkale'de, cadde ve sokaklar da boş kaldı. Bayram dönemlerinde yüzde 100'lük doluluk oranlarına ulaşılan 'beyaz cennet', bu bayram ise sessiz kaldı.

"BU YIL ISSIZ CENNETE DÖNÜŞTÜ"Pamukkale'de restoran işletmeciliği yapan Ali Aslan, bu yıl Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiklerini belirtti. Pamukkale'nin geçen yıl aynı dönemde, turizmde altın dönemini yaşadığını belirten Aslan, "Buradaki otellerde bayram dönemlerinde hep yüzde 100 doluluk oranları oluyordu. Dünyanın her yerinden turistler buraya akın ediyordu. Bu yıl ilk kez hiç misafirimiz yok. Koronavirüs nedeniyle burası 'ıssız cennet'e dönüştü. Haziran ayından itibaren ziyarete açılmasını ve güzel günlerin gelmesini bekliyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'nda Pamukkale'yi dolu görürüz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Pamukkale'den arşiv drone görüntüsü-Pamukkale'den görüntü-Otellerden görüntü-Boş havuzlardan görüntü-Kapalı işyerlerinden görüntü-İşletmeci Ali Aslan ile röportaj

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===============================================

Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor

BATMAN'da, bağlama imalatçısı Ali Adıyaman (49), 20 yıldır kurak dağlarda yetişen dut ağaçlarını enstrümana dönüştürüyor. İmal ettiği bağlamaların fiyatının 4 bin TL'ye kadar çıktığını söyleyen Adıyaman, gençlere de mesleğini öneriyor.

Batman'da yaşayan ve bağlama yapan Ali Adıyaman, 20 yıl önce Adana'da ustasından öğrendiği enstrüman üretimini memleketinde sürdürüyor. Tel ve burgu dışında imalatın tümünü el emeğiyle gerçekleştirdiğini belirten Adıyaman, çok zahmetli olmasına rağmen 20 yıldır mesleğini severek, yaptığını söyledi. Bölgenin tek bağlama imalatçısı olduğu için il dışından da sipariş aldığını ve ayda 15 bağlama ürettiğini anlatan Adıyaman, mesleğini gençlere de öneriyor.

'FİYATI 4 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR'Bağlama yapımının emek isteyen iş olduğunu vurgulayan Ali Adıyaman, bölgedeki kurak dağlarda yetişen dut ağaçlarıyla bu işlemin daha da zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bağlama imalatı kolay değil. Tel ve burgu haricinde bağlamanın tümünü el emeğimle yapıyorum. Ayda ortalama 15 bağlama imalatını gerçekleştiriyorum. En ucuzu 300 liradan başlayıp, 4 bin liraya kadar çıkıyor. Adana'da öğrendiğim bağlama imalatını memleketimde de sürdürüyorum. Kurak dağlarda yetişen ve en az 60 santim genişliği bulan dut ağaçlarını bağlama imalatında kullanıyoruz. Zevkli bir iş olduğu için bu mesleği tercih ettim. Gençlere de bu mesleği öneriyorum. Bölgenin tek bağlama imalat ustası olduğum için de bölgenin tüm illerinden sipariş alıyorum."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Şenol Güneş Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Michael Jordan
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Survivor
Şu an buradasınız: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 15:11:32. #1.14#
title