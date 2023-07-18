Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi yaz kurslarında kontenjanların dolduğu bildirildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, yaz boyunca çocukların bilgilerini geliştirmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla 29 farklı branşta kurs açıldığı belirtildi. Gitar, keman, bağlama gibi müzik kurslarının yanı sıra Kur'an-ı Kerim, diksiyon, drama, oryantiring, satranç gibi kursların da yer aldığı yaz döneminde yaklaşık 500 öğrencilik kontenjan oluşturulduğu ve başvuruların kısa sürede tüm kontenjanların dolmasıyla sonuçlandığı ifade edildi.