Kütahya Valisi Aslanapa'ya Doğal Gaz Müjdesi Verdi

Kütahya Valisi Musa Işın, Aslanapa ilçesine doğal gaz bağlanması konusunda gerekli adımların atıldığını ve bağlama sürecinin başlatıldığını açıkladı. Vali Işın, Aslanapa halkının daha konforlu bir yaşam süreceğini belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve BOTAŞ temsilcilerini makamında kabul etti.

Ziyarette Aslanapa ilçesine doğal gaz bağlanması konusu görüşüldü. Doğal gazın Aslanapa'ya getirilmesi için gerekli adımların atıldığını belirten Vali Musa Işın, doğalgaz bağlama sürecinin de başlatıldığını açıkladı. Aslanapa halkının daha konforlu bir yaşam süreceğini belirten Vali Işın, emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA