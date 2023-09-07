Konya'da yol uygulamasında 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta bağlama çantasına saklanmış 2 bin 600 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.