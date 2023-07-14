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Avrupa'da en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı! Livakovic adım adım Kadıköy'e

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i renklerine bağlama yolunda önemli mesafe aldı. Hırvat eldiven için bu zamana kadar en iyi teklifi 9 milyon euro ile sarı-lacivertli kulüp yaptı.

Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Dominik Livakovic, Fenerbahçe yolunda. Hırvat eldivene 9 milyon euroluk teklif yapan Fenerbahçe, transferde tüm rakiplerinin önüne geçti.

VILLARREAL DE DEVREDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Dinamo Zagreb'in Livakovic için ısrarla 10 milyon euro istemesi üzerine sarı-lacivertliler, mevcut teklifini 9 milyon euroya yükseltti. Hırvat eldivene, Villarreal de talip olurken mevcut koşullarda en iyi teklif Fenerbahçe'den.

ZAGREB KARNESİ

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb kariyeri boyunca 392 maça çıktı. 28 yaşındaki eldiven, bu karşılaşmaların 159'unda kalesini gole kapadı.

Avrupa'da en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı! Livakovic adım adım Kadıköy'e

Avrupa'da en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı! Livakovic adım adım Kadıköy'e

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Dinamo Zagreb Fenerbahçe Spor Haberler

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