Avrupa'da en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı! Livakovic adım adım Kadıköy'e

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i renklerine bağlama yolunda önemli mesafe aldı. Hırvat eldiven için bu zamana kadar en iyi teklifi 9 milyon euro ile sarı-lacivertli kulüp yaptı.