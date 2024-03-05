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Niğde'de Gençlik Merkezlerinde Ücretsiz Bağlama Kursuyla Aşıklık Geleneği Yaşatılıyor

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Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik merkezlerinde ücretsiz verilen bağlama kursuyla aşıklık geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Her yıl binlerce kişinin faydalandığı merkezler, gençlerin gelişimine destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, bağlama eğitmeni Yaşar Teke'nin verdiği eğitime ilgi gösteren çocuk ve gençler, hem bağlama çalmayı öğreniyor hem de aşıklık geleneğini yaşatıyor.

Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik merkezlerinde ücretsiz verilen bağlama kursuyla aşıklık geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Her yıl binlerce kişinin faydalandığı merkezler, gençlerin gelişimine destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, bağlama eğitmeni Yaşar Teke'nin verdiği eğitime ilgi gösteren çocuk ve gençler, hem bağlama çalmayı öğreniyor hem de aşıklık geleneğini yaşatıyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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