Niğde'de Gençlik Merkezlerinde Ücretsiz Bağlama Kursuyla Aşıklık Geleneği Yaşatılıyor

Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik merkezlerinde ücretsiz verilen bağlama kursuyla aşıklık geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Her yıl binlerce kişinin faydalandığı merkezler, gençlerin gelişimine destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, bağlama eğitmeni Yaşar Teke'nin verdiği eğitime ilgi gösteren çocuk ve gençler, hem bağlama çalmayı öğreniyor hem de aşıklık geleneğini yaşatıyor.