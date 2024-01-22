Fethiye'de Yat Bağlama İskelesi Projesi İçin 'ÇED Gerekli Değildir' Kararı Verildi

ESMA TURAN

Muğla'nın Fethiye İlçesi Karagözler Mahallesi'nde yapılması planlanan Yat/Tekne Bağlama İskelesi ve Kıyı Düzenlemesi (Dolgu) alanı projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Proje sahası; Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, 3. Derece Doğal Sit sınırlarına yakın mesafe içerisinde ve Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen bölgeler olarak sayılan alan içerisinde yer alıyor.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesinde 250 ada, 2-3 parseller önü kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında deniz yüzeyinde Yacht Classic Tur İnşaat ve Ticaret ve Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan Yat/Tekne Bağlama İskelesi ve Kıyı Düzenlemesi (Dolgu) alanı projesi için 17 Şubat 2023'te ÇED süreci başlatılmıştı. Projeye bugün, Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir' kararı verildi.

FETHİYE-GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İÇERİSİNDE YER ALIYOR

Proje sahası deniz yüzeyi Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alıyor. Bununla birlikte proje ÇED dosyasında 3. Derece Doğal Sit sınırlarına yakın mesafe içerisinde ve Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar kapsamında. Öte yandan proje alanı; Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları, olarak sayılan alanların da kapsamında kalıyor.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre; proje alanında mevcut iskeleler, kıyı düzenlemesi (dolgu) alanı ve deniz yüzeyi alanı Yat / Tekne Bağlama İskelesi amaçlı kullanılıyor. Mevcut iskeleler; Yacht Classic Turizm İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 25 tekne bağlama kapasitesi ile işletiliyor. Proje, turizm sektörüne hizmet veren teknelerin ve sportif amaçlı teknelerin konaklama ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yatırıma alındı.