Ağrı'da gençler spordan sanata değerli zamanlarını değerlendiriyor

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki gençler, 'Değerli Zamanlar Eğitim Programı' sayesinde spordan sanata pek çok alanda kendilerini geliştiriyor. Program kapsamında, hafta içi okul sonrası ve hafta sonu öğrencilere futbol, voleybol, masa tenisi, atletizm, halk oyunları, resim, gitar ve bağlama gibi farklı branşlarda eğitim imkanı sunuluyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki gençler, "Değerli Zamanlar Eğitim Programı" sayesinde spordan sanata pek çok alanda kendilerini geliştiriyor.

Hamur Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği programda, 206 öğrenciye ücretsiz eğitim veriliyor.

Program kapsamında, hafta içi okul sonrası ve hafta sonu öğrencilere futbol, voleybol, masa tenisi, atletizm, halk oyunları, resim, gitar ve bağlama gibi farklı branşlarda eğitim imkanı sunuluyor. Öğrenciler, hem spor hem de sanat yaparak hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişiyor.

Programın amacı, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerini, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak. Program, aynı zamanda öğrencilerin akademik başarılarını da artırmayı hedefliyor.

Hamur Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, programın ilçedeki gençlerin motivasyonunu ve özgüvenini yükselttiği belirtildi. Açıklamada, "Kaymakamlığımız bünyesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen, 13 takımın katıldığı ortaokullar arası futbol turnuvasının şampiyonu Özdirek Ortaokulu olmuştur. Turnuvaya katılan tüm takımları ve öğrencileri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Programa katılan öğrenciler ise, programdan çok memnun olduklarını ve kendilerine sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söylediler. Öğrenciler, program sayesinde hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini dile getirdiler. - AĞRI