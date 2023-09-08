Burdur'da Kabaktan Bağlama İmalatı

Burdur'da yaklaşık 35 yıldır kabak kemane, cura ve bağlama imalatı yapan Tahsin Yarar (65), su kabağı gövdeli kısa sap bağlama yaptı. Bu bağlaması ile daha az ağaç kesimine dikkati çekmek istediğini söyleyen Yarar, Kabaktan yapılan bağlamanın dut ağacından, ardıç ağacından yapılan sazlardan pek farkı yok dedi.

Burdur merkez Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'ndeki evinin alt katında kabak kemane, 3 telli cura, 4 telli cura ve bağlama imalatı yapan emekli öğretmen Tahsin Yarar, kendisine ait bahçede ürettiği su kabağından kısa sap bağlama yaptı. Teknesini su kabağından, kapak kısmını ladin ağacından yaptığı kısa sap bağlamayı yaklaşık 1 haftada tamamlayan Tahsin Yarar, su kabağı sayesinde bağlama yapımında daha az ağaç kullanılabileceğine dikkati çekmek istediğini, böyle bir denemeyi başarıyla sonuçlandırdığını anlattı.

'GÜZEL BİR BAĞLAMA OLDU'

Tahsin Yarar, Yaklaşık 35 yıldır kabak kemane imalatı ve icrası yapıyorum. Kabakları kendim yetiştiriyorum. Dedim ki 'Bu kabak kemane oluyor da acaba bağlama olur mu' Bu büyüklükteki kabaktan ses alabiliriz diye düşündüm. Sapını ayarladım, göğsüne de ladin kapak taktım. Bittikten sonra çaldık, ses alabildik. Güzel bir bağlama oldu. Eskiden örme tekneler yapılıyormuş sonra yaprak tekne çıktı. Şimdi de kabak ekip, yetiştirerek ağaç kullanımını azaltabiliriz diye konuştu.

'AĞAÇLARA KIYILMASIN'

Müzik aleti yapanların ömrünün denemelerle geçtiğine vurgu yapan Tahsin Yarar, şöyle konuştu

Biz de deniyoruz. Bazılarından sonuç alıyor, bazılarından alamıyoruz. Ama bu su kabağından gayet güzel bir sonuç aldık. Ses olarak fa diyez. Saz imalatçısı arkadaşlara tavsiye ederim. Kabakla denesinler. Elimizde yeteri kadar kabak var. Arzu eden olursa, kısa sap da olabilir uzun sap da. Daha küçük kabaklardan cura yaptık. İyi sonuçlar aldık. Ağaçlara kıyılmasın. Kabaktan yapılan bağlamanın dut ağacından, ardıç ağacından yapılan sazlardan pek farkı yok.