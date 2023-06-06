Çukurova Belediyesi Ücretsiz Yaz Kursları Başlıyor

Çukurova Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla yaşama geçirilen yaz kursları başlıyor. Kurs kayıtları, 19 Haziran'a dek sürecek. Kurslarda İngilizce, satranç, bağlama, gitar, resim, psikoterapi etkinlikleri, halk oyunları, drama-diksiyon-oyunculuk, işaret dili eğitimleri yer alacak. Yaz boyu devam edecek kurslarda çocuklar hem eğlenecek hem de yeni yetenekler kazanma şansı yakalayacak.

Çukurova Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla yaşama geçirilen yaz kursları başlıyor. Kurs kayıtları, 19 Haziran'a dek sürecek.

Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini artırmayı hedefleyen Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'nün ücretsiz yaz kursları başlıyor. Altı merkezde ve dokuz branşta verilen kurslara kayıtlar, 19 Haziran 2023 tarihine dek sürecek.

Kurslarda İngilizce, satranç, bağlama, gitar, resim, psikoterapi etkinlikleri, halk oyunları, drama-diksiyon-oyunculuk, işaret dili eğitimleri yer alacak. Yaz boyu devam edecek kurslarda çocuklar hem eğlenecek hem de yeni yetenekler kazanma şansı yakalayacak. Yaz kursları; Güzelyalı Toplum Merkezi, Bülent Ecevit Sanat Parkı, Yüzüncü Yıl Toplum Merkezi, Mola Evi, Turhan Selçuk Sanat Okulu ve Mahfesığmaz Çok Amaçlı Salonlarında yapılacak. Tesisler Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimlere 7 yaş üzeri tüm çocuklar kayıt yaptırabilecek.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, okulların tatil olmasıyla birlikte, tüm öğrenci gruplarına yönelik çalışmalara hız vereceklerini belirterek, "Daha sağlıklı bir gelecek için, çocuklarımız ve gençlerimiz mutlaka spor yapmalı, sanatla haşır neşir olmalı, bilimle uğraşmalı. Bizde yerel yönetimler olarak onların önünü açmalı destek olmalıyız. Çukurova Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışında, çocuklara ve gençler her zaman listenin başında kendilerine yer bulacaklardır" dedi.