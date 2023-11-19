Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde Ücretsiz Kurslar Yoğun İlgi Görüyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde düzenlenen üniversite hazırlık ve 30 farklı branştaki güz dönemi eğitim çalışmaları devam ederken, ücretsiz olarak gerçekleştirilen gitar, bağlama, mobil fotoğrafçılık ve yaratıcı yazarlık kursları da gençlerden ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde düzenlenen üniversite hazırlık ve 30 farklı branştaki güz dönemi eğitim çalışmaları devam ederken, ücretsiz olarak gerçekleştirilen gitar, bağlama, mobil fotoğrafçılık ve yaratıcı yazarlık kursları da gençlerden ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilen güz dönemi eğitimleri de 30 farklı branş ve üniversiteye hazırlık kursları ile devam ediyor. Gençler için ücretsiz olarak düzenlenen gitar, bağlama, mobil fotoğrafçılık ve yaratıcı yazarlık kursları da yoğun ilgi görüyor.

KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Gençlik Merkezlerinde düzenlenen klasik gitar kursuna katılan 39, bağlama kursuna katılan 30 öğrenci enstrüman çalmayı öğrenmenin keyfini yaşıyor. Hobi amaçlı fotoğraf çekmek isteyen 10 öğrenci ise, mobil fotoğrafçılık kursunda telefonla fotoğraf çekmenin inceliklerini öğrenirken yaratıcı yazarlık kursuna katılan öğrenciler de yazmanın kurallarını ve tekniklerini öğreniyor.

Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen eğitim ve etkinliklerden haberdar olmak isteyen gençler, sosyal medya hesaplarından (Facebook, Instagram, Twitter/@esktgm) Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'ni takip edebiliyor.