Adana Büyükşehir Belediyesi 2. Bağlama Günleri Basın Toplantısı Yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 2. Bağlama Günleri ile ilgili basın toplantısı yapıldı. Bağlama Günleri, Aşık Veysel'in anısına ithaf edilecek ve paneller ve konserlerle dolu bir program sunacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-5 Eylül günleri arasında düzenlenecek 2. Bağlama Günleri'yle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda basın toplantısı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan ile Altın Koza Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Bağlama Günleri Koordinatörü Dr. Ali Dağıstanlı, 2. Bağlama Günleri'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

1-5 Eylül günleri arasında düzenlenecek 2. Bağlama Günleri, 2023'ün UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edilmesinden dolayı Aşık Veysel'in anısına ithaf edildi. Bağlamanın Anadolu ve Türk toplumu açısından çok önemli bir enstrüman olmasının ötesinde, önemli bir aktarım aracı olduğunu söyleyen Dr. Ali Dağıstanlı, "Bağlama Anadolu halkının parmak izi gibidir, dertlerini, sevinçlerini ve yaşamları ile ilgili her şeyi bağlama ile anlatmışlardır. Bağlamayı tanımak halkımızın düşünce ve inanç biçimini tanımak, tarihimizi bilmektir" dedi.

Bağlama Günleri boyunca gündüzleri akademisyen ve sanatçıların katılacağı paneller düzenlenecek, akşamları ise konuşulan konularla ilgili konserler verilecek.

Bağlama Günleri'nin son günü gerçekleşecek Arif Sağ – Tolga Sağ konseri ise Merkez Park'ta sanatseverlerle buluşacak.