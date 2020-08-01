Hindistan'da tersanede vinç devrildi: 10 ölü
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Hindistan'da tersanede vinç devrildi: 10 ölü

Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bulunan bir tersanede vincin devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da tersanede vinç devrildi: 10 ölü
01.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:19

Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bulunan bir tersanede vincin devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı liman kenti Visakhapatnam'da kentindeki bir tersanede yer alan vinç devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Vincin devrildiği sırada 12 işçinin olay yerinde bulunduğu ifade edildi. Kazanın işçilerin vinçte çalışma yürüttüğü sırada meydana geldiği belirtildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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