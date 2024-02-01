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Muğla'da Sahile Vuran Ölü Caretta Caretta Bulundu

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Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vurmuş ölü bir caretta caretta bulundu. Karaköy Mahallesi Liman mevkisinde vatandaşlar, nesli tükenme tehdidi altındaki bir caretta carettanın kıyıda hareketsiz durduğunu fark etti. Yetkililerin yaptığı inceleme sonucunda su kaplumbağasının öldüğü belirlendi. Ölü kaplumbağa, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

Karaköy Mahallesi Liman mevkisinde vatandaşlar, nesli tükenme tehdidi altındaki bir caretta carettanın kıyıda hareketsiz durduğu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer, su kaplumbağasının öldüğünü belirledi.

Ölü kaplumbağa, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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