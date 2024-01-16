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MİT, YPG'nin kadın yapılanması sorumlusu Liman Suwyeş'i etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), YPG'nin kadın yapılanması PYD/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'i Suriye'nin Kamışlı kentinde etkisiz hale getirdi. Operasyon sonucunda teröristin örgüt içindeki önemli bir pozisyonda olduğu ve birçok saldırı planladığı belirlendi.

MİT, YPG'nin kadın yapılanması sözde sorumlularından Liman Suwyeş'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı YPG Güvenlik Terör Güncel Haberler

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