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Erdek'e yeni hükümet konağı yapılacak

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılması planlanan yeni hükümet konağının avan projesi tamamlandı. Erdek İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, projenin hazır olduğunu duyurdu. Konağın içerisinde Liman Başkanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü harici tüm kurumlar yer alacak.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılması planlanan yeni hükümet konağının avan projesi tamamlandı.

Erdek İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek'te yapılması planlanan yeni hükümet konağının avan projesinin hazır olduğunu duyurdu. Yeni Hükümet Konağı içerisinde Liman Başkanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü harici tüm kurumlar olacak.

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Erdekli vatandaşlarımızın tüm bürokratik işlemlerini ve tüm kurumları tek çatı altında toplamak için yola çıktıklarını ifade ederek, "Doğum günümde en anlamlı ve çok güzel bir olay. Güzel Erdek'imize yakışır bir proje oldu. Erdek halkına hayırlı olsun," dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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