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ABD, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak için liman inşa ediyor

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ABD'nin İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla yardım ulaştırmak için inşa ettiği limanın çalışmaları uzaydan görüntülendi.

Deniz yoluyla yardım ulaştırılması için ABD'nin İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntülendi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla yardım ulaştırılması için çalışmalar sürüyor. ABD'li uydu şirketi Maxar, ABD'nin Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntüledi.

Maxar, uzaydan çekilen fotoğrafların 11-12-13 Mart tarihlerinde çekildiğini belirterek, Al Rashid Karayolu üzerinde yer alan yeni limanın inşaatına 10 Mart'ta başlandığı ve şu anda kıyı şeridinden denize doğru yaklaşık 50 metre uzandığı ifade edildi.

ABD Donanması'na ait dört gemi, 12 Mart'ta ABD'nin Virginia eyaletinden Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa edilecek liman için yola çıkmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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