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Horgos Limanı'nda İhraç Edilen Araç Sayısı Yüzde 381 Arttı

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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Limanı'nda bu yıl ihracat edilen ticari araç sayısı 20.000'i aşarak önceki yıla göre yüzde 381 artış gösterdi. Liman, Çin yapımı otomobillerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelere ihracatı için önemli bir merkez haline geldi.

Dosya Boyutu: 54.74 MB

ÇEKİM TARİHİ: 1 Mart 2024

1. Horgos Limanı'nda ihraç edilen araçlardan çeşitli görüntüler

3. Horgos Limanı'nda ihraç edilen araçlardan çeşitli görüntüler

Horgos Gümrük İdaresi'nin istatistiklerine göre, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos otoyol limanında işlem gören ticari araç sayısı bu yıl Cuma günü itibarıyla 20.000'i aştı.

Rakam, önceki yıla göre yüzde 381 artışa işaret ediyor.

"Limanda yüklere ilişkin 24 saat gümrükleme hizmeti başlatılmış olup, ticari araçların ihracatı için araçların günün her saatinde limandan geçmesine olanak tanıyan ve gümrük işlemlerinin verimli ve sorunsuz şekilde yapılmasını sağlayan yeşil kanal kurulmuştur."

Liman, yıllar içinde Çin yapımı otomobillerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelere ihracatı için önemli bir merkez haline geldi.

Limandan geçen yıl 304.000'in üzerinde araç ihraç edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Horgos'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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