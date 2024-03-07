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Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzeler, Yunanistan Başbakanı ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın yakınına düştü

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Rusya'nın Ukrayna'nın Odesa liman kentine gerçekleştirdiği füze saldırısı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in yakınına düştü. Çarşamba günü liman altyapısına yapılan saldırı, Ukrayna donanmasının açıklamasına göre beş kişinin ölümüne ve belirli sayıda yaralanmaya yol açtı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Odesa liman kentine gerçekleştirdiği füze saldırısında füzeler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in yakınına düştüğü belirtildi. Mitsotakis, bombardıman anını "yoğun" olarak tanımladı.

Çarşamba günü liman altyapısına yapılan saldırı, Ukrayna donanmasının açıklamasına göre beş kişinin ölümüne ve belirli sayıda yaralanmaya neden oldu.

Zelenskiy ile görüşme Mitsotakis, "Yakınımızda meydana gelen sirenlere ve patlamalara tanık olduk.Bir sığınma yerine gitmek için zamanımız olmadı. Çok yoğun bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rusya'ya karşısaldırılarını artırdı ve Çarşamba günü bir Rus seçim yetkilisinin araç bombasıyla öldürüldüğü ve bir metal fabrikasına drone saldırısı düzenlediği görünüyordu.

Rusya ve Ukrayna, Moskova'nın birliklerinin cephe hatlarında ilerlediği ve Kiev'in insan gücü ve silah eksikliği ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde hava saldırılarını artırdılar.

Sözcü Dmytro Pletenchuk, Odesa saldırısının Yunan heyetinin Zelenskiy ile limanı ziyaret ettiği sırada gerçekleştiğini doğruladı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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