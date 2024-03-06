Assan Port'un yeni Genel Müdürü Mesut Yanar oldu

Kibar Holding'in liman işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketi Assan Port'un Genel Müdürü Mesut Yanar oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yanar, Assan Port'un stratejik büyüme hedeflerinde önemli rol oynayacak ve doğrudan Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı'na bağlı olarak görev yapacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra North West Kent College ve Middlesex University'de Konteyner Terminali Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Yanar, profesyonel kariyerine 2003'te Marport'ta Planlama Sorumlusu olarak başladı.

Yanar, sırasıyla DP World'te Proje Müdürü, Durres Genel Müdürü ve Çelebi Port of Bandırma Genel Müdürü görevlerinde bulundu.