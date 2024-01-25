Xiamen Limanı'ndan Avrupa'ya 5.000 Çin yapımı araç sevkiyatı

ÇEKİM ZAMANI: 23 Ocak 2024

Xiamen Limanı'ndaki araçların çeşitli görüntüleri

1.700'den fazlası yeni enerjili araç (NEV) olmak üzere yaklaşık 5.000 Çin yapımı araç taşıyan bir ro-ro (roll-on/roll-off) kargo gemisi Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Xiamen Limanı'ndan Avrupa ülkelerine doğru yola çıktı.

Xiamen Limanı son yıllarda yeni enerjili ürünlerin ihracatı için önemli bir nakliye merkezi haline geldi. 2023 yılında bu limandan 85.000'den fazla yeni enerjili araç ihraç edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiamen kentinden bildiriyor. (XHTV)