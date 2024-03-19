Üye Girişi
Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı hizmete açtı

Güncelleme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili'nde hayata geçirilen Konyaaltı Liman Halk Plajı, törenle hizmete açıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, açılışta yaptığı konuşmada, belediye başkanının kente önemli yatırımlar yaptığını belirtti ve halkın huzurlu bir şekilde yaşamasını hedeflediklerini vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Sahili'nde hayata geçirdiği "Konyaaltı Liman Halk Plajı", törenle hizmete açıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, burada yaptığı konuşmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in çalışmalarıyla kente önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

Konyaaltı Sahili'nin 1990'lı yıllarda tanınmayacak bir halde olduğunu belirten Başarır, "20 yılda devrim yaptı. Değiştirdi, geliştirdi ve halka açtı. İşte bizim belediye başkanlarımız halkıyla, insanıyla yan yana. Çok güzel bir sloganı var. 'Herkesin Başkanı', yani ne diyor biliyor musunuz? '31 Mart'ta sandık kapandıktan sonra Antalya'da oy veren de vermeyen de benim' diyor. 'Oy verene de vermeyene de hizmet var' diyor. Artık insanları ayrıştırmaya son vereceğiz. Bizim tek düşüncemiz, isteğimiz, Antalya'da emeklinin, işçinin, çocukların, annelerin huzurlu bir şekilde yaşaması, yoksulluk çekmemesi, çocukların yatağa aç girmemesidir." diye konuştu.

Başarır, 2024'te belediyelerinin en çok emeklilere dokunacağını, 2028 seçimlerinde göreve geldiklerinde ise bunu kendilerinin üstleneceğini vurguladı.

Toplumun ayrıştırıldığına dikkati çeken Başarır, "Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle tüm Antalya hep beraber biz olacağız. Oy vermeyeni, ayrıştırmayacak, düşmanlaştırmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Artık yeni bir dönemi başlatacağız. Gönül rahatlığıyla Muhittin Başkanıma Antalyalılardan oy istiyorum. Hem de rekor bir oy istiyorum. Hak ediyor. Her gün açılış, hizmet var. Antalya huzurlu. 20 yıl öncesi Konyaaltı'na bakın, Bir de bugünkü Konyaaltı'na bakın. Gurur duyuyoruz. Antalya'nın da her yerini Konyaaltı yapacağı. Ulaşımıyla, sağlığıyla, sosyal yardımlarıyla, yoluyla ve insanıyla bütünleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başarır, CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan'a vatandaşlardan destek istedi.

Proje 200 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 200 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projenin 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluştuğunu söyledi.

Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Böcek, Antalya'nın her noktasına hizmet verebilmek amacıyla öncelikli hedefleri belirleyerek çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ali Mahir Başarır Konyaaltı Sahili Konyaaltı Antalya Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title