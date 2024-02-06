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Boş yük gemisi Çanakkale önlerinde dümen arızası yaptı

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Çanakkale Boğazı'nda boş yük gemisi dümen arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Boş yük gemisi Çanakkale önlerinde dümen arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'nda boş yük gemisi dümen arızası yaptı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen 81 metre uzunluğundaki 'RISE 1905' isimli boş yük gemisi gemilerin manevra yapması güç noktası olan Nara Burnu'nu döndüğü sırada dümen arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Yalova'dan Yunanistan'a giden 81 metre uzunluğundaki 'RISE 1905' isimli boş yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında emilerin manevra yapması güç noktası olan Nara Burnu'nu döndüğü sırada dümen arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-15' römorkörleri ve 'Kıyı Emniyeti-9' botu sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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