İskenderun'da Forklift Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki liman sahasında çalışan bir işçi, forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından işçinin cesedi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki liman sahasında çalışan bir kişinin forkliftin altında kaldığı bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, geri manevra yapan forkliftin altında kalan Murat Yıldırım'ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldırım'ın cesedi, incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.