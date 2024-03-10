ABD Askeri Gemisi Gazze'ye Yardım İçin Yola Çıktı

Amerikan ordusu, bir ABD askeri gemisinin Gazze açıklarında geçici bir iskele inşa etmek üzere ekipmanla Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını açıkladı.

General Frank S Besson adlı destek gemisi Cumartesi günü Virginia eyaletindeki bir askeri üsten yola çıktı.

Başkan Joe Biden, ABD'nin Gazze'ye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasına yardımcı olmak için yüzer liman inşa edeceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde kıtlığın "neredeyse kaçınılmaz" olduğu ve çocukların açlıktan öldüğü uyarısında bulundu.

Karadan ve havadan yardım sevkiyatının zor ve tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Dünya Gıda Programı, konvoylarının ateş altında kalması ve yağmalanması üzerine karadan sevkiyatı durdurmak zorunda kaldı. Cuma günü de paraşütü düzgün açılmayan bir yardım paketinin düşmesi sonucu

Açıklamanın devamında geminin Gazze'ye "hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini ulaştırmak üzere geçici bir iskele kurmak için ilk ekipmanı taşıdığı" belirtildi.

Pentagon, hiçbiri karaya çıkmayacak olan 1000 askerin yardımıyla iskeleyi inşa etmenin 60 gün kadar sürebileceğini söyledi.

Yardım kuruluşları Gazze'de yardım bekleyenlerin bu kadar uzun süre bekleyemeyeceğini söyledi.

Yaklaşık 200 ton gıda yüklü bir yardım gemisi de Pazar sabahı Kıbrıs'taki bir limandan yola çıkmak için hala izin bekliyor.

Avrupa Birliği hafta sonu yaptığı açıklamada Gazze'ye en yakın AB ülkesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nden yardımların doğrudan denize açılmasını sağlayacak yeni bir deniz yolunun açılacağını duyurmuştu. Bu amaçla bekleyen Open Arms adlı geminin Pazartesi gününden önce yola çıkabileceği umuluyor.

Open Arms adlı İspanyol yardım kuruluşuna ait gemideki yiyecekler Amerikan yardım kuruluşu World Central Kitchen tarafından sağlandı.

İskele inşa edilmeden önce deniz yoluyla gönderilen yardımların kıyıya nasıl güvenli bir şekilde ulaşacağı belirsiz. Gazze'nin işleyen bir limanı yok ve kıyı suları büyük gemiler için çok sığ.

Open Arms'ın kurucusu Oscar Camps, Amerikan AP ajansına yaptığı açıklamada, gizli tutulan varış noktasında World Central Kitchen'dan bir ekibin yardımı almak için bir iskele inşa ettiğini söyledi.

İsrail bu girişimi memnuniyetle karşıladığını ve yardımın Kıbrıs'ta "İsrail standartlarına uygun olarak" güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra teslim edileceğini söyledi.

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ve yaklaşık 1200 kişinin öldüğü, 253 kişinin de rehin alındığı saldırıların ardından Gazze Şeridi'nde hava ve kara harekâtı başlattı.

Hamas yönetimindeki bölgenin sağlık bakanlığına göre o tarihten bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de 31 bin kişi öldürüldü.

BM, Gazze Şeridi'nde en az 576 bin kişinin -nüfusun dörtte biri- felaket boyutlarında gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Batılı ülkeler İsrail'e, yardım konvoylarının geçişini kolaylaştırarak ve ilave geçişler açarak kara yoluyla yapılan sevkiyatları genişletmesi için baskı yapıyor.

Yardım tırları Gazze'nin güneyine Mısır'ın kontrolündeki Refah ve İsrail'in kontrolündeki Kerem Şalom sınır kapılarından giriyor. Ancak İsrail'in kara harekâtının ilk aşamasında odak noktası olan Gazze'nin kuzeyine son aylarda yardım ulaştırılamadı.

Burada tahminen 300 bin Filistinli gıda ve temiz suya erişim sorunuyla karşı karşıya.

İsrail yardım çabalarını engellemekle suçlanıyor ve geçen hafta bağımsız bir BM uzmanı İsrail'i "Gazze'deki Filistin halkına karşı açlık kampanyası" yürütmekle suçladı.

İsrail'in BM misyonunda hukuk danışmanı olarak görev yapan Yeela Cytrin, İsrail'in açlığı bir savaş aracı olarak kullandığı yönündeki iddiaları reddetti.