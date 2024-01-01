Horgos Limanı'ndan İhraç Edilen Araç Sayısı 300.000'i Aştı

Dosya Boyutu: 109.20 MB

ÇEKİM TARİHİ: 29 Aralık 2023

Horgos Limanı'ndan ihraç edilen araçlardan çeşitli görüntüler

Horgos Gümrük İdaresi istatistiklerine göre, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos otoyol limanında 2023'te işlem gören ticari araç sayısı, 30 Aralık itibarıyla 300.000'i aştı.

Rakam, bir önceki yıla göre yüzde 25 artışa işaret ediyor.

Bir günde ihraç edilen araç sayısının 1.302'yi bulduğu limanda, 2023'ün başından bu yana komple araç ihracatında artış yaşandı. İhraç edilen araçlar arasında BYD, Changan, Chery, Yutong ve Zeekr gibi tanınmış Çinli markalar bulunuyor.

Liman, yıllar içinde Çin yapımı otomobillerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne üye ülkelere ihracatı için önemli bir merkez haline geldi.

Ticari araçların sorunsuz ve verimli şekilde ihracatını kolaylaştırmak için liman, araçların günün herhangi bir saatinde limandan geçmesine olanak tanıyan deneme amaçlı 24 saatlik yük gümrükleme yöntemine geçti.

Horgos Gümrüğü ayrıca, ticari araçların ihracatı için, gümrük işlemlerinin verimli ve sorunsuz şekilde yapılmasını sağlamak üzere limandaki yerinde denetim ve geçiş prosedürlerini basitleştiren bir "yeşil kanal" kurdu.

Ticari araç ihracatındaki artış, Çinli otomotiv şirketlerinin yurt dışı pazarlarını genişletip marka etkilerini artırırken aktif olarak inovasyon arayışına girmelerinden kaynaklanıyor. Özellikle yeni enerjili araçlar, küresel pazarda artan yeşil ve düşük karbonlu ulaşım talebini karşılaması nedeniyle ihracatta yeni büyüme noktası haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Horgos'tan bildiriyor.(XHTV)