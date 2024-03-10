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Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması amacıyla Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan geminin Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurdu. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Biden önceki gün yaptığı açıklamada orduya Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım sağlanacağını açıklamasının ardından 36 saat geçmeden geminin, 9 Mart'ta Virginia'daki Langley-Eustis Ortak Üssü'nden Doğu Akdeniz'e gitmek üzere ayrıldığı kaydedildi.

Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi

DESTEK GEMİSİ LİMAN İNŞASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİ TAŞIYOR

CENTCOM, insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması amacıyla Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan geminin Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurdu. CENTCOM'un X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait destek gemisi General Frank S. Besson'un geçici liman inşası için gereken malzemeleri taşıdığı bildirildi.

Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi

SÜRE 60 GÜNÜ BULABİLİR

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, dün ABD'nin Gazze sahiline insani yardım ulaştırmak amacıyla kurmayı planladığı geçici limanın inşasının 60 günü bulabileceğini açıklamıştı. Gazze'deki geçici limanın kurulumunun bölgedeki müttefik ve ortaklarla yapılacağını belirten Ryder, bunun için Virginia eyaletindeki 7 ulaştırma tugayından askerlerin görevlendirildiğini duyurmuştu.

Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptıkları "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Amerikan ordusuna Gazze sahiline geçici liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. Geçici limanla Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden, "Bu geçici liman, yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Akdeniz Joe Biden Gazze Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Zafer Gönç:

Yardım limanı yardım limonu olmasın yardımlar önce tatlı diye başlayıp ekşi olabilir dikkat etmek lazım ...!

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Sadık:

36.000 çoluk cocuk kadın öldürdüler, şimdi hayır sever olmaya çalışıyorlar.

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habip polat:

Orta doğuda savaş alanı oluşturmak için açıyorlar bunun ilerisini görün bak buraya yazdım

2
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Wonder Woman:

Abd halkı bile bu zulümden rahatsız nerdeyse hergün avrupa ve amerikada filistin yürüyüşleri var. Hep bunlar halkın gazını almak için yapılıyor. E tabi büyük firmalar o kadar zarar ettiki sadece müslümanlar değil bir çok yabancı insanlar bile onlardan alışveriş vs yapmıyor. E sıkıştılar tabiii

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İnanç Akçay:

Bunun yardım limanı olacağına inananlar yarım akıllıdır burada ki amaç yardım bahanesi ile liman kurup denizden de tam kuşatma altında almaktır. Gamzenin deniz ile ulaşımı kesilecek bu yöntem. Gamze diye Bi yer kaldı ise tabi.

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