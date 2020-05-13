Hindistan'da biyodizel tesisinde patlama: 2 ölü Hindistan'ın Telengana eyaletinde bir biyoyakıt tesisindeki reaktörde meydana gelen patlama sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Telengana eyaletinde bir biyoyakıt tesisindeki reaktörde meydana gelen patlama sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Telelengana eyaleti Sangareddy bölgesi Zaheerabad kasabası yakınlarında yer alan bir biyodizel tesisinde patlama meydana geldi. Hint polisi patlama sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin de yaralandığını bildirdi. Patlamanın işçilerin reaktörde onarım çalışmaları gerçekleştirdiği sırada meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından bölge sakini fabrikada toplanırken hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin aileleri yetkililerden tazminat talep etti.

Tesislere gelen milletvekili Manik Rao ve Mohammed Fareeduddin ise mağdur ailelere yardım edileceğini ifade etti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA