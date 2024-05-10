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Çorum'da apartman dairesinde piknik tüpü patladı, 2 kişi yaralandı

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Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu Hacı Ö. ve eşi Melek Ö. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, evde de hasar meydana geldi.

Çorum'da apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ulukavak Mahallesi Güneşevler 5. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında Hacı Ö. (65) eşi Melek Ö'nün (63) yaşadığı dairede piknik tüpü patladı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu yaralanan Hacı Ö. ve Melek Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde de hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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