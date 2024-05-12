Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Piknik Tüpü Patlaması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda yaralanan Melek Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi.

Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda, yaralanan Melek Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 10 Mayıs'ta meydana geldi. Ulukavak Mahallesi Güneşevler 5. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında piknik tüpü patlamış patlama sırasında evde bulunan Hacı Öztemel ve Melek Öztemel yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztemel çifti tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan Melek Öztemel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title