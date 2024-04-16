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Ordu'da cep telefonu tamirinde patlama

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj etme sırasında patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan telefon tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi. Tamir için şarjda olan telefonun bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Bu sırada arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen işletme sahibi Emirhan Özdemir ise alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

İşletmeci Özdemir hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü ve bataryayı dışarı attı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Fatsa Ordu Güvenlik 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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