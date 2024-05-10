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Piknik tüpü patladı: 2 yaralı

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Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda, evde bulunan karı-koca yaralandı. Olay Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi.

Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda, evde bulunan karı-koca yaralandı.

Olay Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş evler 5. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında piknik tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında yaralanan Hacı Ö. ve Melek Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın şiddetiyle apartman dairesinin camları kırıldı, maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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