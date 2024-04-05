Gece kulübü yangınında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: Torbalarla cesetler çıkardılar

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği Masquerade Club adlı gece kulübündeki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Tadilat firmasının sahibi, iş yeri ortakları ve kulüp çalışanları olay anını anlattı. İfadelerde, kulübün muhasebe kısmında olan kişilerin yangın haberini alır almaz mağazaya açılan bir kapıdan kendilerini dışarıya attıkları ve arkadaşlarını teşhis etmek için baktıklarında yüzleri dumandan siyah olduğundan dolayı tanıyamadıkları belirtildi.

İstanbul Gayrettepe'de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübünde 2 Nisan 2024 günü, saat 12.35 sıralarında çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin polis merkezindeki ifadeleri de ortaya çıktı.

"ABİ YANGIN VAR HERHALDE"

12 punto'dan Müslim Sarıyar'ın haberine göre; İşyeri ortaklarından biri olan Mehmet Menduh C. polis merkezindeki ifadesinde, "Masquerade isimli işyerinde muhasebe kısmında çalıştığım esnada odamın kapısı hatırladığım kadarı ile Kahraman E isimli şahıs tarafından çalındı. Kahraman bana hitaben 'Abi yangın var herhalde' dedi. Ben hemen odamdan dışarıya çıktım. Masquerade isimli işyerinin arka iç giriş kısmında marangoz olarak çalışan Ercan E isimli şahsın elindeki yangın tüpü ile yangına müdahale ettiğini gördüm. Daha sonra ben ofise geri girdim. Bu esnada elektrikler gitti. Ortamı yoğun duman sardı." dedi.

"OFİSTEN MAĞAZAYA AÇILAN KAPIDAN KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"

Mehmet Menduh, muhasebenin yanında bulunan ofisten yan taraftaki mağazaya açılan bir kapı olduğunu ifade ederek, "Bu kapının anahtarı benim odamda bulunur. Bu anahtarı cep telefonu marifetiyle bulunduğu yerden aldım. Kapıyı açacağım esnada Salim A ve Kahraman E yanıma geldi. Kapıyı açarak kendimizi dışarıya attık. Ben cep telefonum ile Atanur A arayarak durumunu sorarak yer tarifinde bulundum. Dışarı çıkmaması üzerine Şivan D isimli şahsı aradım ama ulaşamadım. İş yeri içerisinde yoğun duman ve ateş olması sebebiyle içeriye girip müdahalede bulunamadık. 112 ekiplerini kimin aradığını bilmiyorum. Ben iş yerinde bulunduğum sırada içeride kimlerin bulunduğundan haberim yoktu. Kısa bir süre sonra itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gelerek gerekli müdahalede bulundular." sözleriyle yaşananları anlattı.

"İTFAİYECİLERLE BİRLİKTE İÇERİ GİRDİM"

Masqeurade kulüp çalışanı Arda Arman P.'de şüpheli olarak alınan ifadesinde, "Dün yani 02/04/ 24 günü evimdeydim Saat:13.00 sıralarında soy ismini bilmediğim Engin isimli işyerinde bekçilik yapan bir arkadaş beni kullandığım numaradan beni arayarak 'abi işyerinde çok büyük yangın var' dedi. Ben de telaşlandım ve yalnız olarak işyerine geldim. İşyerinin etrafının polisler tarafından şeritle kapatıldığını, ambulanslarının, itfaiye araçlarının orada olduğunu ve personelimizin bir çoğunun orada olduğunu gördüm. Yangın söndürülmüştü. Dumanlar çıkmaya devam ediyordu. Bir ara itfaiyecilerin yanına gittim ve onlara "ben içeriyi biliyorum, size yardımcı olmak istiyorum, müsaade edin bende içeri gireyim" dedim. Onlara zor zahmet bu önerimi kabul ettirdim. Ben bir itfaiyecinin oksijen maskesini taktım ve onlarla içeri girdim. Girer girmez beni tekrar dışarı çıkardılar. Hava tüpümün bittiğini söylediler. Yeni tüple birlikte yeniden içeri girdim." dedi.

"TORBALARLA CESETLER ÇIKARDILAR"

İçeride yangının olmadığını ancak hiç görüş mesafesi bulunmadığını söyleyen Arda Arman, "Biraz ilerledikten sonra üst kattan sağ koluma yanan bir tahta düştü. Beni yine can güvenliğimden dolayı dışarıya çıkardılar. Bir süre sonra içeriden çok sayıda insan çıkardılar. Bu insanların yüzleri kapkaraydı ancak yanık değildi isti. Ambulanslarla hastaneye götürdüler. Torbalarla cesetler de çıkardılar. Sonra polisler beni buraya ifade vermem için getirdiler." ifadelerini kullandı.

"YANGIN VAR DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Olay sırasında kulüpte olan çalışan Salim A., ifadesinde, "Masquerade isimli işyerinde yanılmıyorsam 10 yıldır SGK'lı ve kasiyer olarak çalışmaktayım. Ramazan ayında iş yeri her yıl tatil olur. Bu yılda öyle oldu. Ramazan ayı başlayınca iş yerinde tadilat başladı. Ben de 22/03/2024 tarihinde İstanbul Cerrahi Hastanesinde ameliyat oldum. Bir hafta istirahat verdiler. 1 Nisan'da işyerime işim gereği kasa programı ile ilgili işlerim olduğu için geldim. Ertesi günü yani 02/04/2024 günü saat: 11.30 sıralarında garson olan arkadaşım Engin E ile birlikte iş yerine geldim. Arkadaşlarım olan Mehmet Menduh C, Kadir Y'la birlikte iş yerinin üst katında bulunun muhasebe ofisinde kahvaltı yapıyorduk. Odamızın kapısı çok şiddetli bir şekilde vurulmaya başladı. Hemen kapıyı açtım. Kapıda işyerinin tadilat işini yapan Kahraman E vardı, "yangın var, yangın" diye bağırmaya başladı." diyerek yangını haber aldığını ifade etti.

"YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIKLARINI GÖRDÜM"

Salim A, tadilat işi yapan Kahraman E.'nin şoka girdiğini söyleyerek, "Bir yandan alt kata baktım. Tadilat işi yapan ustaların ellerinde yangın tüpleriyle çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Bu sırada elektrikler kesildi. İş yerini duman kapladı. Alev görmedim. Ben odada bulunan bilgisayarımı ve telefonumu aldım. Mehmet C. dışarı çıkmam için bana yardımcı oldu. Ben de mağaza kapısından dışarı çıktım. Odada bulunan hepimiz dışarı çıktık. Hemen 112'yi aradım. Ancak konuşamadım. Yakın yerde bulunan Seçim bürosunda görevli polislerin 112'yi aradığını duydum. Bu sırada işyerinden patlama sesleri duydum işyerinin kapısından yoğun bir şekilde duman ve alevler çıkıyordu. Alevler apartmanın 4. katına kadar çıkıyordu. Polisler olay yerini şeritle çevirdiler. İtfaiye görevlileri yangına müdahale etti. Yangını kısa bir sonra söndürdüler. İşyerinden torbalarla cesetler çıkardılar. Arkadaşlarıma teşhis etmek için baktım ancak yüzleri dumandan siyah olduğundan dolayı tanıyamadım. Polis bizi dışarıda tuttu. Yanıma sivil bir polis geldi. İçerden çıkanlardan birisi misin dedi. Evet dedim ve kendi rızam ile buraya geldim." ifadelerini kullandı.

"YANGIN TÜPÜYLE KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"

Gece kulübünün tadilat işlerini yapan mobilya firmasının sahibi olan Kahraman E. yaşanan dehşeti şöyle anlattı: "Olay günü yani 02/04/2024 günü saat: 11.30 sıralarında uyandım. Ben gece iş yerinde kalmıştım. Telefonla Çağatay'la görüştüm. Çağatay bey bu sırada Pendik'teki iş yerindeydi. İş için gerekli malzemeleri hazırlıyordu. Ben bu sırada alt katta bulunan odamdan çıktım. Üst kata çıktım. Balkon gibi yerden işyerinin içine baktım. Benimle birlikte kaynak ustası Ahmet S yanıma geldi. Ona yapması gereken işi söyledim ve odama geçtim. Laptopumu açtım. Birden iş yerinde bulunanların bağırdığını duydum. Karşı tarafımda balkonda olan Sinan beyin ayağa kalktığını ve bağırdığını gördüm. Bende bulunduğum odadan dışarı çıkış kapısı olan yerden birkaç adım dışarı çıktım. Birden işyerinin alt katından siyah duman ve alev gördüm. Hemen yanımda bulunan muhasebe odasının kapısına vurdum. İçeridekileri dışarı çağırdım. Yangın var diye bağırdım. Bağırmam üzerine soy isimlerini bilmediğim Kadir, Salim ve Mehmet Menduh dışarı çıktılar. Bu sırada Suriye uyruklu Ahmet M elinde yangın tüpü ile yangın alanına doğru koştuğunu gördüm."

"CESETLERİ ÇIKARMAYA BAŞLADILAR"

Kahraman E., kapının önünde bulunan kepenkleri açarak dışarı çıktıklarını ifade ederek, "Dışarıdayken Ercan E. ağabeyin de dışarı çıktığını gördüm. İşyerinin alt katının çıkış kapısından dumanlar çıkmaya başladı. Bunu alevler takip etti. Alevlerden biran 3. katındaki pençeler patladı. İçeride kalanlara yardım etmek istedik ancak o kadar yoğun bir duman vardı ki yanına yaklaşmak bile mümkün değildi. Bu yüzden beklemeye başladık. Birkaç dakika sonra itfaiye geldi. Polisler geldi. Polisler olay yerini emniyet şeridiyle kapattı. Bizleri de şerit dışına çıkardılar. İtfaiye söndürme çalışmaları yaptı. Yaklaşık 15 - 20 dakika sonra yangın tamamen söndü. Sonra ceset torbaları ile işyerinin içinden çalışanların cesetlerini çıkarmaya başladılar. Orada genellikle çalışan her gün 12-13 kişi çalışıyorduk. Ancak o gün iş yeri çalışanlarının da olay yerinde olduğunu, sahneciler ve ahşapçıların sayısının çok fazla olduğunu gördüm. Bu yüzden de ölü sayısının fazla olduğunu düşünüyorum." dedi.