Isparta'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

Isparta'da apartman dairesinde meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaralandı.

Kepeci Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada, evde bulunan cezaevinde görevli uzman çavuş F.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan F.Ş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.