Çorlu'da apartman patlamasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan Özgür Ateş, tedavi gördüğü İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Patlamada yaralanan Özgür Ateş, tedavi gördüğü İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Cemaliye Mahallesi Egem Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede dün patlama meydana gelmiş, patlamada yaralanan Ateş, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.