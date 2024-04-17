Endonezya'daki Ruan Yanardağı'nda Patlama: 838 Kişi Tahliye Edildi

Endonezya'daki Ruan Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından 838 kişi evlerinden tahliye edildi.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Ruan Yanardağı faaliyete geçti. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, lav ve kül püskürten yanardağın patladığı, slarm seviyesinin en yüksek ikinci seviyeye çıkarıldığı duyuruldu. Yanardağın patlamasının ardından bölgedeki 838 kişinin tahliye edildiği belirtildi. - JAKARTA