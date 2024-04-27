30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı kameraya yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 Karayolu'nda 30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın olmaması büyük faciayı önlerken, D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00'te Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. 150 metre boyunca duramayarak sürüklenen tanker park halindeki 4 araca, adından üstgeçit ayağına çarptı. Kaza sebebiyle çekici tankerden koptu. Kazada tankerde yüklü benzin yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü tedbir amacıyla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu'nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı. Ayrıca çevrede bulunan 2 binada tahliye edildi.

Ekipler patlama riskine karşı bölgeyi köpükledi. 4 saat boyunca D130 Karayolu'nda kapalı olan yol sebebiyle şehir merkezinden trafik akışı sağlanıyor.

Kaza anını görerek yardıma koştu

Kaza anını gören Hüseyin Aşıkoğlu, "Sabah çay ocağını açtığımda tırın İzmit istikametinden Bursa istikametine doğru ilerlediğini gördüm. Tır, sol şeride yanaşıp fren yaptığını ve karşı şeride geçtiğini gördüm. 150 metre kadar tır sürüklendi. O korku ve panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Hemen şoförü araçtan çıkarmaya çalıştık. 4 araç hasar aldı, üstgeçide zarar geldi. Şoförün durumu iyi, burnu bile kanamamış ama hastaneye sevk edildi. Mal kaybı oldu, can kaybı olmadı. Kaza çekici duramayıp merdivene devrilmiş. Polis ekipleri patlamaya karşı önlem aldı, 2 binayı boşalttı.

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tankerin yan döndüğü, çekicinin 4 araca çarptığı anlar yer alıyor.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.