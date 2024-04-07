Tiflis'teki Silah Marketinde Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir silah marketine ait kapalı atış poligonunda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tiflis'te faaliyet gösteren "Battleground" adlı silah mağazasının atış poligonunda nedeni bilinmeyen bir patlama olduğu kaydedildi.

Boçorma sokağında yer alan binadaki patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.