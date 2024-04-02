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İstanbul'da nerede patlama oldu? Patlamanın sebebi ne, yaralı veya ölü var mı?

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İstanbul'da 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken yangına müdahale sürüyor. Peki, İstanbul'da nerede patlama oldu? Patlamanın sebebi ne, yaralı veya ölü var mı?

İSTANBUL'DA NEREDE PATLAMA OLDU?

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki yaralıları dışarı çıkardı. Olayda 4 kişi can verirken 12 kişi de ağır yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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