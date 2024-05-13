Isparta'da ev sahibinin evden çıkarken yaşanan patlamada ev harabeye döndü

Isparta'da ev sahibinin evden çıkarken ışığı kapattığı sırada yaşanan patlamada ev harabeye dönerken ev sahibi yaralandı.

Olay, sabah 07.30 sıralarında Isparta merkez Kepeci Mahallesi 12016 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah işe gitmek için evden çıkarken evin banyosunun ışığını kapatmak için düğmeye basan Furkan Ş.'nin ışığı kapatmasıyla birlikte şiddetli bir patlama meydan geldi. Patlama sonucunda vücudunda yanıklar meydana gelen Furkan Ş. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Furkan Ş. ambulans ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri evde ve binada çalışma yaptı. Henüz nedeni tespit edilemeyen patlama nedeniyle ev savaş alanına döndü. - BURDUR