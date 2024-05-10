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Çorum'da piknik tüpü patladı: 2 kişi yaralandı

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Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ERKAN KARACA

(ÇORUM)- Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Güneşevler 5. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında Hacı Ö. (65) ve Melek Ö. (63) yaşadığı ikamette piknik tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı karı-koca sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle konutta hasar meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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