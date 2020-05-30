Hatay'da yayla dönüşü otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
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Hatay'da yayla dönüşü otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

Hatay'da yayla dönüşü otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yayla dönüşü otomobil uçuruma yuvarlandı.

30.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 01:03

Hatay'da yayla dönüşü otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yayla dönüşü otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amanoslar'da bulunan Üçkoz Yaylası'ndan ilçe merkezine dönen Ömer Tüzün idaresindeki 31 PG 304 plakalı otomobil, Kocadüz yaylası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan araçtakileri uzun uğraşlar sonucu çıkartabildi.

Meydana gelen kazada araç bulunan sürücü Ömer Tüzün ile yolcu olarak bulunan Feyza Tüzün ve Feride Edik hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan Elif Rana Tüzün (6), Seçil Su Edik (5), Fatma Edik ile Sariye Tüzün ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, Dörtyol ve İskenderun ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hatay'da yayla dönüşü otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA

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